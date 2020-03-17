Новая Зеландия депортирует туристов за несоблюдение карантина

Власти Новой Зеландии депортируют иностранную пару за нарушение требования по самоизоляции в связи с COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета NZ Herald.

Как отмечается, двое туристов прибыли в страну из Юго-Восточной Азии и нарушили обязательное требование по 14-дневной самоизоляции, введенное в субботу для всех въезжающих в страну иностранцев. Нарушители были задержаны и отправлены на принудительный карантин.

"Подобное поведение крайне безответственно и недопустимо, в связи с чем эти люди подлежат депортации… В данный момент они находятся на карантине. В случае невыезда из страны по окончании карантина, они будут задержаны и помещены под арест в соответствии с иммиграционным законом", — цитирует издание представителя иммиграционной службы Стивена Вогана.

Кроме того, депортация грозит еще одной туристке, сообщает газета. Она приехала в страну в понедельник и поселилась в хостеле. По данным властей, самоизоляция не входила в ее намерения. Как отмечает издание, менеджеру хостела неизвестно, из какой страны приехала туристка.

Генеральный директор службы здравоохранения Эшли Блумфилд подтвердил намерение властей депортировать женщину. Он также добавил, что начиная со вторника в стране будут проводиться выборочные проверки на предмет соблюдения карантина иностранными гражданами, сообщает NZ Herald.

По последним данным министерства здравоохранения страны, в Новой Зеландии зафиксировано 12 случаев заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.