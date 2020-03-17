Китай начал поиск добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Другие страны 17 марта 2020 14:41 (UTC+04:00)
Китай начал поиск добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Китай - один из лидеров в мире по разработке вакцины от коронавируса и уже начал поиск добровольцев для ее клинических испытаний. Как заявил во вторник на пресс-конференции член Академии инженерных наук Китая Ван Цзюньчжи, в настоящее время ведется подготовка документации для получения разрешения регуляторов для начала клинических тестов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть организации, у которых разработка вакцины продвигается относительно быстрыми темпами. Они уже передали заявки на клинические испытания в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР, начали подготовку обоснования для начала клинических тестов и набирают добровольцев", - указал он.

"Для того, чтобы развернуть клинические испытания, потребуется время для получения разрешения со стороны Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР. Нужно сказать, что наша страна является одним из передовиков на международной арене в разработке вакцины и достигнутому прогрессу", - сказал Ван Цзюньчжи.

Ранее научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР Цинь Чуань заявила о том, что Китай к настоящему времени разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных - трансгенных мышах и макаках.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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