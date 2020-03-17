Малайзия объявила о первой смерти от коронавируса

Другие страны 17 марта 2020 15:36 (UTC+04:00)
Малайзия объявила о первой смерти от коронавируса

Шестидесятилетний протестантский пастор из штата Саравак стал первым гражданином Малайзии, скончавшимся от болезни, вызванной новым коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star.

Пастор Дэвид Ченг скончался утром во вторник в больнице Sarawak General Hospital. Сотрудники управления здравоохранения штата пока не смогли определить, от кого и когда погибший заразился коронавирусом, сообщает издание.

Заболевшие коронавирусом 338 новых пациентов, поступивших в последние дни в больницы разных штатов Малайзии, заразились на массовом исламском религиозном мероприятии в одной из мечетей страны 27 февраля - 3 марта. На мероприятии присутствовали более 14,5 тысячи человек из Малайзии и более 1,5 тысячи граждан соседних стран, многие заболели после возвращения в родные места, напоминает издание.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

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