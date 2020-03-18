В Австралии число зараженных коронавирусом возросло до 454 человек

Число зараженных коронавирусом в Австралии увеличилось до 454, сообщает телеканал 7News со ссылкой на главного санитарного врача Брендана Мёрфи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас в Австралии 454 случая... Число растет каждый день", - приводит телеканал слова Мёрфи.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рекомендовал австралийцам выезжать из страны, заявив, что это повышает риск распространения коронавируса. Премьер также запретил австралийцам собираться группами свыше 100 человек.