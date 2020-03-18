В Австралии число зараженных коронавирусом возросло до 454 человек
Число зараженных коронавирусом в Австралии увеличилось до 454, сообщает телеканал 7News со ссылкой на главного санитарного врача Брендана Мёрфи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Сейчас в Австралии 454 случая... Число растет каждый день", - приводит телеканал слова Мёрфи.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рекомендовал австралийцам выезжать из страны, заявив, что это повышает риск распространения коронавируса. Премьер также запретил австралийцам собираться группами свыше 100 человек.
Лента новостей
Азербайджанские студенты поблагодарили руководство своей страны за организацию чартерных авиарейсов из Италии (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рафаэля Дадашева
Эльман Насиров: Возможное военно-техническое сотрудничество с Арменией противоречит национальным интересам Сербии
Федерация гимнастики Азербайджана об отмене в ходе проведения Кубка мира FIG по спортивной гимнастике
В Азербайджане должна быть расширена законодательная база по классическому эфирному пространству - депутат