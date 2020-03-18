В Китае число жертв коронавируса достигло 3237 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 894, из них 3 237 пациентов скончались, свыше 69,6 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За последние сутки в Китае было выявлено 13 новых случаев заболевания, умерли 11 человек, из больниц выписали 922 пациента.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 894 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 8056 человек (2622 человека находятся в тяжелом состоянии), 69 601 человек выписан из больниц, 3237 скончались", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в стране выявили 12 ввозных случаев заражения: три - в Пекине, один - в провинции Сычуань, три - в Шанхае, пять - в провинции Гуандун. Общее число ввозных случаев заражения достигло 155.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили только один случай заражения (в городе Ухань), выписаны 896 человек (812 в Ухане), зарегистрировано 11 летальных случаев (10 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 800 случаев заражения (50 005 в Ухане), при этом 56 883 пациента выздоровели, 3 122 человека скончались (2 490 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 7 795 человек, из них 2 580 находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно в Гонконге выявлено 167 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 92 выздоровели), в Макао нашли 13 инфицированных (10 уже выписаны), на Тайване заразились 77 человек (из них один скончался и 22 вылечились).