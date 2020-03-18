Во Вьетнаме число заболевших коронавирусом достигло 67 человек

Министерство здравоохранения Вьетнама объявило о еще одном новом случае заражения коронавирусом COVID19, общее количество заболевших с начала эпидемии составило во Вьетнаме 67 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

Шестьдесят седьмым пациентом с коронавирусом стал 36-летний гражданин Вьетнама, недавно вернувшийся из поездки в Малайзию, говорится в сообщении.

Начиная со среды Вьетнам прекратил выдачу виз иностранным гражданам на 30 суток в связи с эпидемией коронавируса. Для лиц, имеющих право на безвизовой въезд во Вьетнам с туристическими целями, в том числе для россиян, на тот же период предусмотрен обязательный 14-дневный карантин. Россияне имеют право въезжать в страну без виз на срок до 15 дней. Также для всех иностранцев, имеющих право безвизового въезда во Вьетнам, введено требование о предоставлении иммиграционным властям медицинской справки об отрицательном результате анализа на коронавирус.

Посольство России во Вьетнаме опубликовало в аккаунте консульского отдела дипмиссии в соцсети Facebook предупреждение о том, что многие отели, в том числе в курортных зонах, получили указания местных провинциальных властей прекратить заселение всех иностранных граждан.