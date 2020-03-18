В ЮАР число случаев заражения коронавирусом выросло до 85

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе заявил, что число случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось на 23, общее число зараженных составляет 85 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственное информагентство страны.

"Следует отметить, что зафиксировано восемь случаев местной передачи (вируса)", - заявил министр. По данным минздрава, коронавирус, в частности, был найден у двухлетнего ребенка в Западно-Капской провинции, который не выезжал за рубеж.

Местная авиакомпания South African Express заявила, что с 18 марта приостанавливает свою деятельность "до дальнейшего распоряжения". Как говорится в заявлении перевозчика, размещенном на его сайте, такое решение было принято "в свете неблагоприятного развития событий, включая последствия пандемии COVID-19".

Ранее президент страны Сирил Рамафоса на фоне распространения нового типа коронавируса объявил в стране общенациональный режим бедствия. Кроме того, с 18 марта страна запретила въезд для иностранных граждан из стран с высоким числом зараженных коронавирусом, таких как Италия, Иран, Южная Корея, Испания, Германия, США, Великобритания и Китай. Гражданам ЮАР рекомендуется воздержаться от любых поездок в эти страны.