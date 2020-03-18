В Пакистане 237 человек заболели коронавирусом

Новым коронавирусом в Пакистане заболели 237 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Dawn.

Наибольшее число заболевших - 172 - в провинции Синд.

С целью не допустить распространение коронавируса правительство провинции Синд накануне объявило о закрытии офисов, торговых центров, ресторанов и общественных парков на 15 дней. На этот же срок прекращены поездки междугородних автобусов.

Учебные заведения в провинции будут закрыты до 30 мая, запрещено проведение многочисленных собраний, свадеб и конференций.

В свою очередь управление гражданской авиации обязало всех пассажиров, прибывающих в Пакистан из других стран, предоставить копию результатов теста на коронавирус, проведенного за 24 часа до посадки на рейс. Эта мера вступит в силу с 21 марта.

"Эксплуатанты авиакомпаний несут ответственность за то, чтобы ни один пассажир не мог подняться на борт воздушного судна без результатов исследований", - говорится в заявлении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.