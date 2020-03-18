АБР выделит пакет помощи для стран-членов в связи с пандемией коронавируса

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) 18 марта объявил о выделении первоначального пакета помощи в размере 6,5 миллиарда долларов для удовлетворения неотложных потребностей развивающихся стран-членов в ответ на пандемию нового коронавируса, сообщает в среду Trend со ссылкой на АБР.

«Эта пандемия спровоцировала серьезный глобальный кризис. Она требует решительных действий на национальном, региональном и международном уровнях. С нашими развивающимися странами-членами мы формируем пакет действий по борьбе с пандемией; чтобы защитить уязвимые группы и широкие слои населения во всем регионе, а также обеспечить скорейшее восстановление экономик. На основе тесного диалога с нашими членами и институтами-партнерами мы выделяем этот пакет в размере 6,5 миллиарда долларов для удовлетворения неотложных потребностей наших стран», - сказал президент АБР Масацугу Асакава.

Асакава подчеркнул, что АБР готов предоставить дальнейшую финансовую помощь и рекомендации по вопросам политики, если этого потребует ситуация, в дополнение к пакету в 6,5 миллиарда долларов.

Первоначальный пакет включает около 3,6 миллиарда долларов в виде суверенныхопераций для борьбы с последствиями пандемии, сказавшимися на здоровье и экономике, и 1,6 миллиарда долларов в виде несуверенных операций для микро-, малых и средних предприятий, внутренней и региональной торговли, а также фирм, на которые пандемия оказала прямое воздействие.

АБР также мобилизует около одного миллиарда долларов в виде льготных ресурсов путем перераспределения средств из текущих проектов и непредвиденных расходов. АБР выделит 40 миллионов долларов США технической помощи и грантов.

«Чтобы максимально быстро и гибко предоставить пакет поддержки странам, АБР откорректирует инструменты финансирования и бизнес-процессы. При условии одобрения Советом директоров АБР, это будет включать более быстрый доступ к чрезвычайной бюджетной поддержке для стран, сталкивающихся с серьезными финансовыми ограничениями, упорядоченные процедуры кредитования для реализации мер и универсальные закупки с гибкими и быстрыми процессами", - сообщает АБР.

АБР планирует и далее укреплять тесное сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, региональными банками развития, Всемирной организацией здравоохранения и крупными двусторонними финансирующими агентствами, включая Японское агентство международного сотрудничества, а также Центрами США по борьбе с болезнями и организациями частного сектора, чтобы обеспечить эффективную поддержку в борьбе с COVID-19.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 198 543 человек, 7 988 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 166 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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