Северная Македония объявила режим ЧС в связи с коронавирусом

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает местный телеканал "Нова-ТВ". Как уточняется, мера принята в связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания.

"Совсем недавно я подписал решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны", - заявил в среду глава государства.

По словам Пендаровски, ранее правительство страны обращалось по вопросу необходимости введения режима ЧС к парламенту, который, согласно конституции, уполномочен на это в качестве первоочередного органа. "Однако [спикер парламента] Талат Джафери перенаправил обращение в мой адрес, поскольку состав Собрания (парламента) распущен", - отметил президент.

"По истечении 30 дней ожидаю от правительства детальный отчет по уже принятым мерам и результатам их осуществления, - уточнил глава государства. - Сам факт того, что мы впервые вводим режим ЧС, указывает, насколько серьезная ситуация и риск".

Согласно данным Минздрава страны, к настоящему времени число случаев инфицирования коронавирусом на территории республики достигло 35. По оценке министра здравоохранения Венкова Филипче, через месяц количество заболевших в Северной Македонии может достигнуть отметки в 2 тыс. человек. Для противодействия распространению инфекции Скопье закрыло границы с соседними государствами и отменило проведение досрочных парламентских выборов, планировавшихся ранее на 12 апреля.