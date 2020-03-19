У председателя сената Бразилии выявили коронавирус

Другие страны 19 марта 2020 01:52 (UTC+04:00)
У председателя сената Бразилии выявили коронавирус

Председатель верхней палаты бразильского парламента Дави Алколумбре сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду пресс-служба законодательного органа.

"После того как первый тест показал отрицательный результат, председатель Национального конгресса, сенатор Дави Алколумбре вчера вечером (17 марта) повторно сдал анализ, который показал положительный результат на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном сообщении. Как уточняется, глава сената чувствует себя хорошо, у него "отсутствуют тяжелые симптомы, имеется легкое недомогание". В соответствии с рекомендациями Минздрава и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) он находится в изоляции дома.

На прошлой неделе стало известно, что у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, сопровождавшей президента в ходе визита в США 7-10 марта, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Помимо него, инфекцию выявили еще у 16 членов делегации Болсонару, в том числе у двух федеральных министров и сенатора Нелсона Трада Филью, возглавляющего комиссию верхней палаты законодательного органа по международным делам.

Известно, что, прежде чем самоизолироваться после возвращения из Майами, парламентарий успел побывать на пленарном заседании, посвященном коронавирусу. Участие в заседании также принимали главы обеих палат парламента Родригу Майя и Дави Алколумбре, глава Центробанка Роберту Кампус Нету, министры экономики Паулу Гедес и здравоохранения Луис Энрике Мандетта, а также ближайшие помощники Болсонару - руководитель генерального секретариата Жоржи Оливейра и секретариата по делам правительства Луис Эдуарду Рамус.

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