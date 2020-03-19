В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3
БАКУ /Trend/ - На юге индонезийского острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 494 километрах к юго-западу от города Сурабая. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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