В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

БАКУ /Trend/ - На юге индонезийского острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 494 километрах к юго-западу от города Сурабая. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.