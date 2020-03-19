В Румынии трое заключенных погибли при пожаре из-за протеста в тюрьме

В Румынии трое заключенных погибли в среду в результате пожара в тюрьме города Сату-Маре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Национальная администрация пенитенциарных заведений. Пожар возник в результате поджога матрацев заключенными одной из камер.

"Для ликвидации пожара, возникшего в результате спонтанного протеста 10 заключенных камеры, была немедленно запрошена поддержка Инспектората по чрезвычайным ситуациям, - отмечается в сообщении администрации. - Одновременно на место происшествия прибыли машины скорой помощи. Несмотря на быстрое вмешательство, инцидент привел к гибели троих заключенных, двум другим в настоящее время оказывается медицинская помощь".

В сообщении указывается, что пожар возник сразу после вечерней поверки, во время которой заключенные не выражали недовольства. Органы прокуратуры проведут расследование для выяснения причин и обстоятельств инцидента. Некоторые источники утверждают, что причиной протеста послужило сокращение программы посещения заключенных, вызванное эпидемией нового коронавируса.