В Нигерии заявили, что увеличат добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки

Нигерия нарастит добычу нефти примерно до 2,5 млн баррелей в сутки (б/с) в ближайшие несколько недель. Об этом заявил государственный министр нефти страны Тимипре Силва, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сможем производить свыше 2,6 млн б/c, включая конденсат", - приводит в среду его слова агентство Bloomberg. Силва также выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия вскоре смогут урегулировать свои разногласия.

На прошлой неделе министр заявлял, что Нигерия планирует увеличить производство нефти более чем на 2 млн б/ с вследствие завершения действия сделки ОПЕК+.

6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Нигерия входит в ОПЕК и является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м в мире. В феврале республика добывала в сутки 1,8 млн баррелей. Основные месторождения расположены на юге страны, в дельте реки Нигер и на морском шельфе.