В Марокко вводится чрезвычайное санитарное положение в связи с коронавирусом
Власти Марокко вводят в связи распространением нового коронавируса на территории страны, начиная с 18.00 пятницы, чрезвычайное санитарное положение. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером коммюнике МВД королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Также решением властей устанавливается режим обязательного пребывания населения в своих домах и запрет на перемещение в общественных местах. Принимаемые меры являются "единственным неизбежным способом, чтобы удержать под контролем коронавирус", подчеркнули в ведомстве.
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