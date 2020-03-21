На Кубе ввели запрет на въезд в страну иностранцев из-за коронавируса

Власти Кубы приняли решение закрыть въезд в республику для иностранцев по меньшей мере на месяц во избежание распространения коронавируса. Об этом в пятницу заявил президент страны Мигель Диас-Канель в эфире государственного телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем регулировать въезд на территорию страны, разрешив его только жителям Кубы. Мы гарантируем возвращение на Кубу наших граждан, которые находятся за границей, и право иностранцев, находящихся здесь, вернуться в свои страны, а также мы сохраняем экономическую активность", - отметил главы государства. По его словам, запрет на въезд не коснется иностранных граждан, имеющих вид на жительство в республике.

Иностранные туристы со вторника не смогут высадиться на Кубе, аэропорты для них будут работать только на вылет. "Иностранным гражданам, находящимся на Кубе, будет разрешено покидать пределы республики воздушным транспортом, туристы будут только выезжать. Со следующего вторника в страну смогут прибыть только жители Кубы", - добавил премьер-министр карибской страны Мануэль Марреро Крус.

Он отметил, что воздушное пространство закрыто не будет, грузоперевозки разрешены. "Для кораблей и самолетов, в частности, перевозящих продовольствие, границы будут открыты, торговля продолжается. Члены экипажа торговых судов должны оставаться на судне во время его стоянки", - уточнил глава правительства.

По данным властей карибской страны, на данный момент на ее территории зарегистрирован 21 случай заражения и один летальный исход. Более 500 человек находятся в изоляции.