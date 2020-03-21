В Чили зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса

Чилийские медики подтвердили первый в стране случай смерти от нового коронавируса. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения Хаиме Маньялич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, в Чили первый умерший от COVID-19", - написал он в Twitter.

По словам министра, умершей женщине было 83 года.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. К настоящему моменту число заболевших достигло 537. С 18 марта Чили закрыла границу для въезда иностранцев. Президент страны Себастьян Пиньера также объявил о введении в республике режима катастрофы.