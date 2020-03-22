На Кипре умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, умер в субботу на Кипре. Об этом сообщило интернет-издание Cyprus Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, это был 70-летний британец, у которого наблюдались многочисленные проблемы со здоровьем. Он заразился коронавирусом в больнице, где проходил лечение и уже находился в тяжелом состоянии.
Согласно последним данным, общее число инфицированных на Кипре составляет 118.
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