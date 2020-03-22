Королевская испанская футбольная федерация призвала отложить проведение ОИ в Токио

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести летние Олимпийские игры в Токио 2020 года. Комментарий Рубиалеса опубликован пресс-службой организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Рубиалес передал просьбу о переносе Игр Хуану Антонио Самаранчу - младшему, который является членом МОК, на встрече с представителями других испанских спортивных федераций.

"В нынешних условиях спорт должен отойти на второй план, забота о здоровье должна быть на первом месте, - сказал Рубиалес. - Мы продолжаем свою работу, несмотря на то, что на территории Испании приостановлено проведение всех крупных спортивных соревнований из-за распространения коронавируса. Мы соболезнуем всем погибшим и пострадавшим от коронавируса и выражаем благодарность работникам государственных учреждений, делающим все для борьбы с пандемией".

Также с подобной просьбой к МОК обратились Королевская испанская федерация легкой атлетики (RFEA) и Федерация легкой атлетики США (USATF).

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве около 25 тыс. заболевших, более 1,3 тыс. человек умерли.