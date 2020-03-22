В Южной Корее зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 98, всего в стране отмечено 8897 случаев заражения. Об этом в воскресенье сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что за сутки умерли два человека, общее число летальных исходов в стране достигло 104.
По данным ведомства, из больниц за день выписаны 287 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее поправились 2909 человек.
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