В Южной Корее зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 98, всего в стране отмечено 8897 случаев заражения. Об этом в воскресенье сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что за сутки умерли два человека, общее число летальных исходов в стране достигло 104.

По данным ведомства, из больниц за день выписаны 287 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее поправились 2909 человек.