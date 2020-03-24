Канадская хоккейная лига объявила об отмене плей-офф и Memorial Cup

Канадская хоккейная лига (CHL), в состав которой входят три региональных чемпионата, приняла решение отменить розыгрыш плей-офф и Memorial Cup из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее CHL объявила о приостановке регулярного чемпионата. В состав организации входят Главная юниорская лига Квебека (QMJHL), хоккейная лига Онтарио (OHL) и Западная хоккейная лига (WHL). Таким образом, сезон в CHL официально объявлен завершенным. Также не состоится розыгрыш Memorial Cup, участниками которого должны были стать победители региональных чемпионатов.

"К сожалению, с учетом сложившейся ситуации нет возможности продолжать сезон с чистой совестью, так как это станет большим риском. Президент CHL Дэн Маккензи, а также комиссары лиг Дэвид Бранч, Жиль Курто и Рон Робисон приняли трудное решение отменить плей-офф OHL, QMJHL и WHL. Не будет сыгран и Memorial Cup, который должен был пройти с 22 по 31 мая. Мы с нетерпением ждем следующий сезон и новый Memorial Cup, намеченный на май 2021 года", - сказано в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.