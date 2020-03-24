Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 2,3 тыс.
Число заразившихся новым коронавирусом увечилось в Португалии за сутки с 2060 до 2362 человек. Об этом во вторник сообщил телеканал CIK со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По последним данным, в стране зафиксировано 29 летальных исходов. Наибольшее число заболевших - на севере страны. 18 марта власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, по истечении этого срока оно может быть продлено.
Ранее во вторник португальское правительство продлило до 7 апреля приостановку авиасообщения с Италией из-за распространения коронавируса.
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