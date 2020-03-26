Восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции, мешающие борьбе с коронавирусом
Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла в среду направили совместное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерришу с призывом потребовать от ряда других стран снять односторонние санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с распространением нового коронавируса. Текст письма опубликован на официальной странице постпредства РФ при ООН в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности", - говорится в сообщении постпредства.
Ранее генсек ООН призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
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