В Гондурасе зафиксировали первую смерть заразившегося новым коронавирусом
Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Гондурасе. Об этом объявил в четверг в телеэфире официальный представитель Национальной системы по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций Франсис Контрерас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, речь идет о 60-летнем пациенте, страдавшем от гипертонии и ишемической болезни сердца. Он поступил в одну из больниц города Сан-Педро-Сула 21 марта с тяжелой двусторонней пневмонией.
К настоящему времени в Гондурасе зафиксирован 51 случай заражения новым коронавирусом. О первых двух инфицированных пациентах на территории страны стало известно 11 марта.
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