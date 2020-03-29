Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина

Власти Сингапура впервые лишили гражданства местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина, который мужчина должен был отбывать после возвращения из-за рубежа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении управлении иммиграции и контроля республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"53-летний Го Илья Виктор прибыл на пароме в Сингапур из Индонезии 19 марта, согласно вступившему в силу распоряжению правительства ему было вручено предписание о домашней изоляции на 14 суток", - рассказали в ведомстве. Вместе с тем в тот же день мужчина покинул страну и вновь отправился на индонезийский остров Батам. "При выезде из Сингапура ему было вынесено предупреждение о нарушении режима изоляции и соответствующем наказании, несмотря на это он покинул страну, а 24 марта вновь попытался въехать в республику", - говорится в сообщении.

В управлении подчеркнули, что "учитывая тяжесть проступка, совершенного с умыслом, было принято решение о лишении гражданства". О дальнейших мерах в отношении мужчины не уточняется.

"Правительство Сингапура незамедлительно намерено предпринимать самые суровые меры в отношении нарушителей режима изоляции. За такие правонарушения грозит штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.) и/или тюремное заключение на срок до шести месяцев", - указывается в заявлении. При этом иностранцы после отбытия наказания будут депортированы.

В настоящее время все прибывающие в республику должны находиться на строгом домашнем карантине, который не позволяет покидать помещение в течение 14 суток. Кроме того, с 23 марта власти полностью закрыли страну для въезда и транзита иностранцев, не имеющих здесь разрешений на постоянное проживание. На сегодняшний день число инфицированных в городе-государстве превысило 800 человек, при этом почти 200 полностью выздоровели и выписаны из больниц. Первый случай заражения коронавирусом был отмечен в Сингапуре 23 января, за это время скончались два человека.