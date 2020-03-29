Власти Боливии подтвердили первую смерть от коронавируса

Боливийские медики зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом нового вида. Об этом сообщил в воскресенье губернатор провинции Санта-Крус Рубен Костас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Боливии умер первый человек от COVID-19 (болезнь, вызываемая коронавирусом нового вида - прим. ТАСС)", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook правительства региона.

По словам губернатора, 78-летняя женщина заразилась новым коронавирусом от человека, вернувшегося из поездки в Европу.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту заболели более 80 человек. 21 марта и. о. президента Боливии Жанин Аньес объявила, что для предотвращения распространения нового коронавируса вводит 14-дневный карантин.