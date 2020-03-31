За сутки в Китае зафиксировали 48 ввозных случаев заражения коронавирусом

Другие страны 31 марта 2020 05:31 (UTC+04:00)
За сутки в Китае зафиксировали 48 ввозных случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 48, все эти случаи ввозные. Как сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, количество летальных исходов выросло на один, 282 человека выздоровели, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"По данным на 24:00 30 марта, общее число заболевших в Китае достигло 81 518, из них 76 052 вылечены и выписаны из больниц, 3 305 скончались", - говорится в документе.

В провинции Хубэй за сутки не зарегистрирован ни один новый случая заражения, один человек умер (в Ухане - эпицентре вспышки заболевания), 271 выздоровел (из них 269 в Ухане).

Общее число ввозных случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР достигло 771, из них 667 по-прежнему болеют (18 в тяжелом состоянии), 104 вылечены и выписаны из больниц.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.

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