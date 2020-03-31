Бывший астронавт NASA советует как пережить самоизоляцию и преодолеть коронавирус

Другие страны 31 марта 2020 15:18 (UTC+04:00)
Бывший астронавт NASA советует как пережить самоизоляцию и преодолеть коронавирус

БАКУ /Trend/ - Следовать расписанию, вести дневника, заниматься хобби, а также и прислушиваться к экспертам может помочь пережить процесс самоизоляции, необходимый для остановки распространения коронавируса в мире.

Об этом, как передает во вторник Trend со ссылкой на The New York Times, написал бывший астронавт NASA Скотт Келли, который почти год провел на Международной космической станции.

Первый совет, который дает Келли, - следовать расписанию. По его словам, именно это поможет быстрее приспособиться к новой обстановке, как к рабочей, так и к бытовой. Второй совет Келли это «не изнурять себя».

«Когда вы живете и работаете в одном и том же месте целыми днями, работа может полностью захватить вашу жизнь. Уделяйте время на отдых и развлечения, старайтесь не выбиваться из привычного режима сна», - написал Келли.

Келли также рекомендует почаще дышать свежим воздухом и не забывать двигаться:

«Исследования показали, что проводить время на свежем воздухе полезно для нашего психического и физического здоровья, ровно так же как и физические упражнения. Вам не нужно тренироваться два с половиной часа в день, как это делают астронавты на космической станции, но упражнения несколько раз в день должны быть частью вашего карантинного графика», - написал Келли.

Келли также советует заниматься хобби.

«Когда вы находитесь в замкнутом пространстве, вам нужно что-то, что не является вашей работой или прямой обязанностью. Многие небольшие книжные магазины сейчас предлагают услуги по доставке. Вы также можете попрактиковаться в игре на музыкальном инструменте, а также попробовать себя в искусстве», - сказал он.

Вести дневники и уделять время общению с другими людьми, также среди советов, которые по мнению Келли помогут улучшить процесс самоизоляции.

«На всем протяжении своей миссии в космосе, я почти каждый день записывал о произошедшем сегодня. Если вы обнаружите, что ведете хронику событий дня, вместо этого попробуйте описать то, что вы испытывали эмоционально. Ученые также выяснили, что изоляция наносит вред не только нашему психическому здоровью, но и нашему физическому здоровью, особенно нашей иммунной системе. Благодаря технологиям поддерживать связь, легче, чем когда-либо, поэтому стоит каждый день находить время для общения с кем-либо», - сказал он.

Последний совет, который дает Келли - прислушиваться к мнению экспертов:

«Жизнь в космосе многому научила меня, в том числе как важно доверять советам людей, которые разбираются в конкретной сфере больше, чем я. Особенно в такой сложный период, как сейчас, мы должны прислушиваться к тем, кто действительно разбирается в ситуации и мойте руки, часто», - написал он.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 787 010 человек, 37 829 из которых скончались.

Согласно последним данным, случаи заражения зафиксированы в 178 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

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