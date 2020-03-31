США предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы представляем сегодня [во вторник] новый механизм, путь к демократии, по урегулированию кризиса в Венесуэле", - отметил шеф американской дипломатии. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов. В него войдут как представители венесуэльского лидера Николаса Мадуро, так и члены оппозиции.

При этом Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственной исполнительной властью во время переходного периода".

В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана "все сохраняющиеся американские санкции будут отменены", добавил Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства включил в эти условия подтверждение со стороны иностранных наблюдателей проведения в Боливарианской Республике "свободных и честных выборов", а также "вывод иностранных сил безопасности".

Власти Соединенных Штатов тесно работали с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо над разработкой нового плана урегулирования кризиса в Боливарианской Республике.

"План требует создания общеприемлемого переходного правительства для проведения свободных и справедливых президентских выборов, а также создания условий для отмены санкций США в отношении Венесуэлы. Он основывается на предложениях, выдвинутых временным правительством Венесуэлы, которое возглавляет Хуан Гуайдо", - отметил шеф американской дипломатии.

По его версии, "давление США и международного сообщества является важными частями стратегии". "Наши санкции останутся в силе и будут ужесточены, пока режим [венесуэльского президента Николаса] Мадуро не признает подлинного политического переходного процесса", - утверждается в заявлении.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.