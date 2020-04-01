Правительство Венесуэлы отвергло предложенный США план внутриполитического урегулирования

Правительство Венесуэлы считает инициативу США о создании в этой южноамериканской стране переходного кабинета министров попыткой вмешательства в ее внутренние дела. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал во вторник в Twitter глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Боливарианское правительство вновь подчеркивает, что Венесуэла является свободной, суверенной, независимой и демократической страной, которая не соглашается и не согласится на какое-либо внешнее управление со стороны какого-либо иностранного правительства", - говорится в документе.

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приветствовал инициативу Вашингтона. "Я связался с госсекретарем [США Майклом] Помпео, чтобы поблагодарить его за поддержку со стороны США создания переходного правительства и государственного совета", - написал Гуайдо в Twitter.

Инициатива Вашингтона

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон выдвигает план по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов, которые, "как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев". Согласно инициативе Вашингтона, в этот орган должны войти как представители венесуэльского президента Николаса Мадуро, так и члены оппозиции.

При этом, как пояснил Помпео, Мадуро и Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственным органом исполнительной власти во время переходного периода". В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана "все сохраняющиеся американские санкции будут отменены", добавил госсекретарь.