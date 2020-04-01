Во Вьетнаме объявлена общенациональная эпидемия коронавируса

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил в стране общенациональную эпидемию нового коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован во Вьетнаме 23 января, по состоянию на 31 марта здесь выявлено 207 инфицированных.