Во Вьетнаме объявлена общенациональная эпидемия коронавируса
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил в стране общенациональную эпидемию нового коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован во Вьетнаме 23 января, по состоянию на 31 марта здесь выявлено 207 инфицированных.
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