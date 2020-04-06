Власти Барбадоса сообщили о первой на острове смерти заразившегося коронавирусом
Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован на Барбадосе. Об этом в воскресенье сообщает агентство Prensa Latina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Умерший - местный житель. Врачи уже выявили 56 случаев заражения на территории карибской страны, где проживают более 286 тыс. человек.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.
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