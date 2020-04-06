В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 15,5 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за последние сутки увеличилось более чем на 1,6 тыс., до 15 512. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего инфицированных сейчас в провинциях Квебек (7 944), Онтарио (4 038) и Альберта (1 250). В ведомстве отметили, что всего с начала пандемии госпитализировали 690 заразившихся, 202 из них потребовалась интенсивная терапия, остальные лечатся дома.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 280 инфицированных умерли, почти 3 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

Более половины канадских провинций ввели чрезвычайное положение. 21 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил возможность объявления чрезвычайной ситуации на всей территории страны, а 29 марта сообщил, что в случае ухудшения обстановки на борьбу с пандемией могут мобилизовать военных.