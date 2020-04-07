В Токио зараженных коронавирусом с легкими симптомами переводят из больниц в отели

Администрация Токио начала во вторник переводить из госпиталей в специально арендованные гостиницы и на объекты вооруженных сил пациентов с легкими симптомами заражения новым коронавирусом, чтобы высвободить в больничных стационарах места для тяжелобольных. Как сообщает телеканал TBS, перемещать таким образом будут заболевших с температурой не выше 37,5, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти Токио возьмут на себя плату за перевозку пациентов, их пребывание в гостиничных номерах и питание. В отелях будут круглосуточно находится муниципальные работники и медсестры, днем там будут дежурить врачи.

В настоящее время в больницах Токио находятся около 650 пациентов с коронавирусом. У подавляющего большинства их них заболевание протекает в легкой форме или вообще без симптомов. В то же время стационары в больницах заполнены примерно на 90%.

Пациентов с легкими симптомами разрешено выписывать для лечения на дому. Однако в случае угрозы заражения родственников власти все же предпочитают отправлять их в отели. Это рассматривается в том числе и как мера финансовой поддержки гостиничного бизнеса, который несет сейчас большие потери из-за переноса токийской Олимпиады на будущий год и резкого сокращения числа постояльцев.

Токио лидирует в Японии по количеству заразившихся новым коронавирусом. Всего по стране в понедельник выявлены 235 новых случаев заражения - на 73 меньше, чем в предыдущие сутки. Общее число выявленных лиц с коронавирусом превысило 4,8 тыс. человек, включая пассажиров и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама.

В понедельник умерли четыре человека - на шесть меньше, чем в воскресенье. Всего в Японии от заражения новым коронавирусом умерли в общей сложности 108 человек.