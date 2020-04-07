Toyota начнет производить защитные маски

Другие страны 7 апреля 2020 10:16 (UTC+04:00)
Toyota начнет производить защитные маски

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor запустит производство защитных масок из-за распространения нового коронавируса. Об этом во вторник сообщает Японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что маски будут оснащены прозрачной пластиковой пластиной, защищающей не только ротовую полость, но и все лицо носителя. Автоконцерн также направит партию масок медучреждениям, которые столкнулись с их нехваткой.

Кроме того, Toyota передаст свои технологические разработки медицинским компаниям для увеличения объемов выпуска их продукции, в частности аппаратов ИВЛ.

7 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ должен объявить локальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который затронет семь японских префектур. В стране на данный момент насчитываются более 4,8 тыс. случаев заражения, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Больше всего случаев инфицирования (1,1 тыс.) выявлено среди жителей Токио. Всего в Японии зафиксированы 108 летальных исходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксированы более 70 тыс. смертельных исходов.

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