Япония передаст 20 странам потенциально эффективный препарат против коронавируса
Власти Японии при посредничестве ООН направят 20 странам партии препарата от гриппа "Фавипиравир" (также известного как "Авиган"), который может быть использован для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом во вторник сообщил журналистам японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы хотим усилить международное сотрудничество для исследования эффективности этого препарата", - заявил глава МИД. Отмечается, что в числе стран-получателей упоминаются Индонезия, Иран, Мьянма и Чехия.
"Фавипиравир" был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Из-за побочных эффектов лекарство никогда не продавалось открыто на рынке, однако правительство Японии держит его запас на случай эпидемии гриппа. Помимо этого, "Фавипиравир" эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола. Японские власти хотят утвердить его как лекарство для лечения пациентов с коронавирусом к лету текущего года, из-за чего намерены увеличить его запасы в три раза. Сейчас объемов "Фавипиравира" хватило бы для лечения 2 млн людей с гриппом либо 700 тыс. зараженных коронавирусом.
7 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ должен объявить локальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который затронет семь японских префектур. В стране на данный момент насчитываются более 4,8 тыс. случаев заражения, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего случаев инфицирования (1,1 тыс.) выявлено среди жителей Токио. Всего в Японии зафиксированы 108 летальных исходов.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксированы более 70 тыс. смертельных исходов.