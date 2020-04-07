Китайские власти разрешили выезд из Уханя
Власти Китая разблокировали выезд из города Ухань, откуда началась пандемия коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интефракс, сообщают во вторник китайские СМИ.
Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней, такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19. Перед открытием выезда из города на шоссе скопились автомобили с желающими покинуть Ухань.
Также возобновили движение поезда. Газета Global Times отмечает, что за среду, 8 апреля, на поездах город покинут порядка 55 тыс. человек. В основном это люди, которые работают за пределами Уханя. Власти города, несмотря на разрешение на выезд, призывают жителей не покидать Ухань без необходимости.
В Ухане в январе были предприняты экстренные меры для борьбы с распространением коронавируса. В городе, где проживают более 11 млн человек, было приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение, остановлено движение городского транспорта. Жители города почти перестали выходить на улицы.
За последние две недели в Ухане было зарегистрировано два новых заражения коронавирусом, сообщают СМИ.