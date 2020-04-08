Китай выделил Кубе более $200 тыс. для борьбы с коронавирусом

Руководство Китая направило Кубе финансовую помощь в размере более $200 тыс. для борьбы с распространением коронавируса нового типа в карибской стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает государственное телевидение Кубы.

Отмечается, что КНР также передала 10 тыс. респираторных масок, 2 тыс. одноразовых защитных костюмов, 500 инфракрасных термометров, 2 тыс. пар хирургических перчаток и 2 тыс. пар изолирующей обуви. По данным властей, в ближайшие дни ожидаются новые поставки.

"Помощь, направленная руководством Китайской Народной Республики, прибыла на Кубу. Мы благодарим Коммунистическую партию Китая, правительство страны и китайский народ за поддержку", - написал в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель.

К настоящему времени врачи выявили 396 случаев заражения на территории карибской страны, 11 человек умерли.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 497 случаев заражения, выздоровели 494 человека, умерли 58. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.