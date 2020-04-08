Южная Корея введет новые ограничения на въезд в страну из-за коронавируса

Республика Корея временно приостановит безвизовый режим в отношении стран, ограничивших въезд на свою территорию для ее граждан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, в среду сообщил южнокорейский премьер-министр Чон Се Гюн, выступая в ходе заседания центрального штаба по чрезвычайным ситуациям.

"Сеул будет придерживаться принципа открытости, но в то же время будут усилены ограничительные меры на основе принципа взаимности", - подчеркнул премьер.

По его словам, также будут расширены меры по ограничению въезда в Республику Корея иностранцев, не имеющих в этом острой необходимости. Чон Се Гюн в связи с этим напомнил, что в последнее время почти половина новых случаев заражения коронавирусом нового типа приходится на прибывающих из-за границы7.

Начиная с 1 апреля все въезжающие на территорию страны обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Это создает определенные трудности для властей и значительно увеличивает угрозу новой вспышки заболевания, учитывая то, что ежедневно в Южную Корею прибывает более 5 тыс. человек, отметил премьер.

В связи с этим в ходе собрания обсуждались более активные меры для недопущения проникновения вируса из-за границы. Премьер отметил, что правительство намерено вернуться к обсуждению возможности применения электронных браслетов для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Это решение будет принято в ближайшее время с учетом мнения граждан, добавил он.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов. В Южной Корее на протяжении последних трех недель ежедневное число зараженных колеблется в пределах 100 человек, а в последние три дня - около 50.