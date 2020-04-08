Рост числа инфицированных коронавирусом в Австралии снизился до рекордных 2% в день

Рост количества случаев заражения коронавирусом в Австралии снизился с 5% до 2% в день. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант во время пресс-конференции в Сиднее, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы ведомства, с момента выявления первого случая инфицирования 25 января "в стране было проведено более 313 тыс. тестов на наличие коронавируса". "Рост числа положительных результатов на сегодня составляет менее 2% в день, что выводит Австралию на первые позиции в мире", - сказал Хант. Он отметил, что за минувшие сутки число заболевших увеличилось на 112 человек - с 5 885 до 5 997, - что стало самым низким показателем за последние три недели.

Также министр сообщил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса власти страны обеспечили открытие 30 тыс. дополнительных мест для инфекционных больных в государственных и частных клиниках по всей Австралии, а также выделили дополнительное финансирование для найма 57 тыс. медсестер и 105 тыс. санитаров. Для медицинских организаций страны были закуплены более 500 млн масок, и первая часть поставки - партия из 11 млн масок - уже доставлена на континент.

В Австралии зафиксировано почти 6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Порядка 300 пациентов госпитализированы с заболеванием, вызванным вирусом, 39 из них находятся в реанимации и нуждаются в искусственной вентиляции легких. 1 080 человек выздоровели после коронавирусной инфекции, а чуть более 4,5 тыс. находятся в карантине и получают лечение у себя дома. 50 человек скончались в результате болезни, вызванной вирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. смертельных исходов.