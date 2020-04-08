Власти Японии не будут возмещать убытки всем, кто остановил работу из-за ЧС

Правительство Японии не намерено возмещать убытки всем компаниям и предприятиям, которые остановили работу в условиях режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Объектом массовых компенсаций, - подчеркнул он, - будут только те компании, у которых особо резко упали доходы". Накануне правительство разъяснило, что будет предоставлять наличные средства и освобождать от налогов фирмы и предпринимателей, у которых месячный доход сократился наполовину и более из-за проблем, связанных с распространением нового коронавируса.

Такое условие вызывает существенное недовольство в Японии. В частности, губернаторы 47 префектур на своем совещании в среду приняли экстренное обращение, в котором призвали правительство компенсировать ущерб всем компаниям, которые сейчас прекратили работу в соответствии с введенным с 8 апреля режимом чрезвычайной ситуации. Он действует в Токио и шести других префектурах страны, где проживает в общей сложности около 55 млн человек.

В этом районе, в частности, будут закрыты увеселительные заведения, бары, многие другие места скопления людей. Их списки определяют губернаторы префектур, поэтому условия выполнения режима ЧС слегка различаются в зависимости от района. Жесткий карантин в Японии не вводится, а власти лишь просят людей максимально находится дома.

В стране во вторник было выявлено 347 новых случаев заражения новым коронавирусом - на 112 больше, чем в предыдущие сутки. Общее число зараженных составило почти 5,2 тыс. человек, включая пассажиров и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. Во вторник в стране в результате заражения умер один человек (днем ранее - четыре человека). Всего в Японии от заражения новым коронавирусом умерли в общей сложности 109 человек.