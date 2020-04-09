В еще одной префектуре Японии вводят режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавируса с 10 апреля вводится в центральной японской префектуре Айти. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции ее губернатор Нидэаки Омура, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация стала серьезнее за последнюю неделю, мы видим рост числа заражений коронавирусом. Мы намерены ввести режим ЧС с завтрашнего дня с 12:00 (07:00 GMT+4). В связи с этим в первую очередь я обращаюсь к жителям префектуры с просьбой не выходить на улицу без надобности. Вся необходимая для жизни инфраструктура при этом продолжит работать", - сказал он.

Население префектуры Айти с административным центром в городе Нагоя составляет около 7,5 млн человек. Там расположены крупные промышленные предприятия, включая главный завод автоконцерна Toyota Motor. Айти находится на пятом месте среди японских префектур по масштабам распространения коронавируса. Там уже выявлено порядка 280 случаев заражения.

В среду в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. На этих территориях проживают около 55 млн человек. В зоне ЧС закрыты увеселительные заведения, бары, многие другие места массового скопления людей. Их списки определяют губернаторы префектур, поэтому условия режима несколько различаются в зависимости от района. Жесткий карантин в Японии не вводится, власти лишь просят людей оставаться дома.

Общее число инфицированных в Японии уже превысило 5,8 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял на карантине в порту Иокогама. Количество летальных исходов вышло на отметку в 109.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тысяч летальных исходов.