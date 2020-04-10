В Южной Корее началось досрочное голосование на парламентских выборах

Другие страны 10 апреля 2020 08:09 (UTC+04:00)
В Южной Корее началось досрочное голосование на парламентских выборах

Досрочное голосование на выборах в Национальное собрание (парламент) началось в Республике Корея. Как сообщила в пятницу Центральная избирательная комиссия, 10 и 11 апреля по всей стране с шести часов утра до шести часов вечера будут открыты 3 508 избирательных участков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В условиях пандемии коронавируса нового типа основным приоритетом ЦИК является обеспечение безопасности участников голосования. Им настоятельно рекомендовано приходить на избирательные участки в защитных масках.

В очередях за бюллетенями и в кабины для голосования люди должны соблюдать дистанцию не менее одного метра друг от друга. Войти в кабину можно только в пластиковых перчатках и после дезинфекции рук.

На входе всем избирателям измеряют температуру с помощью тепловизоров или бесконтактных термометров. Избирателей с симптомами респираторного заболевания или с температурой выше 37,5 направляют на специально оборудованные участки. Они открыты в восьми лечебных учреждениях для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 09:00 проголосовало более полутора процентов зарегистрированных избирателей.

Число новых случаев заражения коронавирусом составило в Южной Корее за минувшие сутки 27 человек. Это наименьшая цифра с 20 февраля.

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