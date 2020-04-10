Мексика достигла соглашения с ОПЕК+ и США о сокращении добычи

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+. Об этом глава латиноамериканского государства заявил в пятницу на традиционной ежедневной пресс-конференции, которая транслировалось в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи", - сказал Лопес Обрадор, добавив, что для латиноамериканской страны это слишком сложно. "С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тыс. баррелей [в сутки]. США обязуются снизить свою добычу дополнительно на 250 тыс. [баррелей в сутки], чтобы компенсировать [менее значительное, чем предполагалось снижение добычи со стороны] Мексики", - пояснил Лопес Обрадор.