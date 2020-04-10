Мексика проинформировала ОПЕК о договоренности с США по снижению добычи нефти

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что представители ОПЕК получили информацию о достигнутой между этой страной и США договоренности по снижению добычи нефти. С таким заявлением глава латиноамериканского государства выступил в пятницу на традиционной ежедневной пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сообщили об этом уже очень поздно, в полночь или за полночь. Но у ОПЕК уже есть эта информация, они уже это знают", - сказал Лопес Обрадор, не уточнив, идет ли речь о полуночи по времени Мехико.

Ранее мексиканский президент сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+. По его словам, от латиноамериканской страны добивались более значительного сокращения добычи, однако в правительстве решили, что в текущей экономической ситуации это слишком сложно. В итоге, как заявил Лопес Обрадор, США обязались снизить свою добычу дополнительно на 250 тыс. б/с, чтобы компенсировать менее значительное, чем предполагалось, снижение добычи со стороны Мексики.

"Мы признательны за это", - отметил Лопес Обрадор, назвав решение США благородным.