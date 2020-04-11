В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили коронавирус
Власти Южной Кореи сообщили о десятках случаев позитивных тестов на коронавирус у уже переболевших им пациентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Лента.ру", сообщает Reuters.
Вирус был выявлен у 91 переболевшего COVID-19 ранее. Отмечается, что окончательная причина такой тенденции пока непонятна. Возможно, речь идет не о повторном заражении, а реактивации коронавируса, предположил глава центров по контролю и профилактике заболеваний Чон Ен Кён.
Число повторных выявлений коронавируса у переболевших пациентов будет только увеличиваться, утверждает профессор инфекционных заболеваний в больнице Гуро при Корейском университете Ким Ву Джу. Он также предположил, что в таких случаях у заболевших мог произойти рецидив болезни.
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