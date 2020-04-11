Индия продлит режим строгой изоляции

Другие страны 11 апреля 2020 15:09 (UTC+04:00)
Индия продлит режим строгой изоляции

Индия продлит режим локдауна - строгой изоляции, который введен для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, после 14 апреля. Как сообщил в субботу главный министр национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) Арвинд Кеджривал на своей странице в Twitter, такое решение принял премьер-министр Нарендра Моди в ходе видеоконференции с участием глав индийских штатов и союзных территорий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр принял правильное решение о продлении локдауна. Сегодня положение Индии лучше, чем у многих развитых стран, потому что мы рано начали локдаун. Если его остановить сейчас, все выгоды были бы потеряны", - написал глава делийского правительства.

Он не сообщил, на какой срок решено продлить режим изоляции, но, по информации местных СМИ, продление будет до 30 апреля.

Премьер-министр страны Нарендра Моди призвал 24 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля включительно. Жителям страны предписано не совершать поездки и по возможности не выходить из дома. Закрыты все города, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи и Бангалор. Общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии составляет 7 447, умерли 239 человек.

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