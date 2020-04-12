Коронавирусом в Бразилии заразились уже более 20 тыс. человек

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране выросло на 1089 и установилось на отметке в 20 727, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране от инфекции умерли 68 человек.

Общее число смертельных случаев в Бразилии достигло 1124.