Коронавирусом в Бразилии заразились уже более 20 тыс. человек

Другие страны 12 апреля 2020 04:10 (UTC+04:00)
Коронавирусом в Бразилии заразились уже более 20 тыс. человек

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране выросло на 1089 и установилось на отметке в 20 727, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране от инфекции умерли 68 человек.

Общее число смертельных случаев в Бразилии достигло 1124.

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