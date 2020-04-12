Абэ опубликовал видео о том, как проходит его жизнь в самоизоляции

Другие страны 12 апреля 2020 10:15 (UTC+04:00)
Абэ опубликовал видео о том, как проходит его жизнь в самоизоляции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье выложил на своих страницах в Facebook и Twitter небольшой видеоролик о том, как он проводит время в своем доме в условиях самоизоляции, к которой призвали всех жителей Токио и еще семи префектур страны, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Видео разделено пополам - левую часть экрана занимает известный в Японии певец Гэн Хосино, который, также находясь в самоизоляции, под гитару исполняет композицию Uchi de odorou (Dancing on the inside, "Потанцуем дома"). В то же время в правой половине экрана Абэ запечатлен за игрой со своей собакой, чтением книги и просмотром телевизора.

"С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медицинских работников, которые ради нас сражаются в самых непростых условиях. Я благодарен всем и каждому за это", - гласит запись, сделанная премьер-министром Японии под этим видео.

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