FT: страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран

Страны G20 готовы последовать призыву Международного валютного фонда (МВФ) и ввести мораторий на обслуживание долга официальным двусторонним кредиторам для развивающихся стран на фоне пандемии коронавируса нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета Financial Times, соглашение, которое рассчитано на срок от шести до девяти месяцев, может быть достигнуто в ходе встречи министров финансов Большой двадцатки 15 апреля.

Знакомый с ходом переговоров источник издания заявил, что в течение этого срока государства-кредиторы и международные финансовые организации смогут наметить план дальнейших действий для каждой страны-должника. Одним может быть списана часть долгов, другим планируется предоставить отсрочки по их погашению из-за финансовых трудностей, которые создает пандемия. FT указывает, что страны, получающие двустороннюю (прямую) помощь в целях развития от других государств, в этом году должны были уплатить по долгам около $40 млрд, из них $18 млрд по межгосударственным займам.

"Переговоры по-прежнему идут, ряд деталей еще надо согласовать, но мы уверены, что решение будет найдено", - сказал собеседник FT. Издание отмечает, что против согласованных действий G20 в этой сфере может возражать Китай, являющийся крупнейшим кредитором целого ряда беднейших стран мира. Однако источник FT подчеркнул, что соответствующие обязательства готов взять на себя и Пекин.